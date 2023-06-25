وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كاتب إداري عام. مساعد إداري. كاتب استعلامات عامة. كاتب حسابات. كاتب إداري. اختصاصي تسويق. أخصائي مبيعات. مندوب مبيعات. مدخل بيانات. والمزيد ….