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وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كاتب إداري عام.
  2. مساعد إداري.
  3. كاتب استعلامات عامة.
  4. كاتب حسابات.
  5. كاتب إداري.
  6. اختصاصي تسويق.
  7. أخصائي مبيعات.
  8. مندوب مبيعات.
  9. مدخل بيانات.
  10. والمزيد ….

عن البرنامج:

  • برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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