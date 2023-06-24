وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وجدة، والجوف، وخميس مشيط، والرس.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سائق مركبة ثقيلة (الرياض، والطائف، وجدة).
– منسق أول/ معد المواد (الجوف).
– ممثل مبيعات/ صالة عرض (خميس مشيط، والرس).
– أخصائي التجارة الإلكترونية (الرياض).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)