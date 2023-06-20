وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس فريق المحاسبة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– مدير تطوير الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)