وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن وفاة مدرب الفريق السابق، جون هولينز، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وفاة جون هولينز

وقال عضو مجلس إدارة تشيلسي، دانييل فينكلستين، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء البريطانية: “لقد كان بطلًا لجماهير النادي، فهو يعني الكثير بالنسبة لي”.

وأضاف فينكلستين: “لقد كان جون هولينز في قلب أحد أعظم فرق تشيلسي، بالإضافة إلى مساهمته في حصد عدد من الألقاب.. خالص التعازي”.

ولعب جون هولينز 592 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بين عامي 1963 و1975، قبل قضاء 3 سنوات في منصب المدير الفني منذ 1985.

مسيرة مميزة

ولعب هولينز مع كوينز بارك رينجرز وآرسنال، قبل أن يعود إلى تشيلسي عام 1983، ليخوض موسمه الأخير من مسيرته مع الفريق اللندني، وساعده للصعود إلى الدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن المسابقة لمدة 5 أعوام.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بشكل مميز مع جون هولينز في الموسم الأول 1985\ 1986، وأنهى مشواره في المركز السادس.

وتولى منصبًا مع نادي كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتواجد كمدرب مؤقت للفريق عام 1997، وعُين مديرًا فنيًا لفرق سوانزي سيتي وروتشديل وستوكبورت بإنجلترا، فيما كان فريق ويموث، هو آخر الفرق التي تولى تدريبها عام 2008.