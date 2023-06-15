وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

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كشفت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية، اليوم الخميس، أن وكالات حكومية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع.
من جانبه، قال ال إريك غولدشتاين، المساعد التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني (CISA )، في بيان إن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية “تقدمان الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق” يؤثر على البرامج الضعيفة التي استغلها المتسللون.
وأضاف: “نحن نعمل بشكل عاجل لفهم التأثيرات وضمان العلاج في الوقت المناسب”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتسللون المسؤولون عن اختراق الوكالات الفيدرالية، هم مجموعة برامج فدية ناطقة بالروسية، ادعت المسؤولية عن شن حملة قرصنة على العديد من الضحايا الآخرين.
وتزيد موجة القرصنة من الضغط على المسؤولين الفيدراليين، الذين تعهدوا بالتغلب على هجمات برامج الفدية، التي أعاقت المدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة.