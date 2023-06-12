وكيل ديبالا يكشف حقيقة تلقيه عروضًا سعودية

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كشف خورخي أنطون، وكيل نجم فريق روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، حقيقة نلقيه عروضًا لانتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل.
وقال خورخي أنطون، في تصريح أبرزه خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ديبالا لم يتحدث إلى أحد”.
وواصل خورخي أنطون حديثه عن مستقبل النجم الأرجنتيني، قائلًا: “أنا لم أتلق أي مكالمات أو عروض من الأندية السعودية.. أنا مسؤول عن الاستماع إلى الأندية المهتمة بباولو ديبالا.. إنه الآن في إجازة”.
وكان باولو ديبالا صاحب الـ29 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعد مغادرة يوفنتوس عقب نهاية عقده.
ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما حتى يونيو عام 2025، وهناك شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لفرق الدوري الإيطالي الممتاز، و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الكالتشيو، ما يسهل من التفاوض معه.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما منافسات الدوري الإيطالي الممتاز في المركز السادس برصيد 63 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة، ليتأكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.