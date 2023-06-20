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في كلمة بافتتاح الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة

ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، في كلمته بافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أنه “لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات”.

افتتاح الفصل التشريعي

وأضاف ولي عهد الكويت: “مررنا بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن نسمح باختلاط الصلاحيات، ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب”.

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مرحلة جديدة للعمل والإصلاح

وأضاف ولي عهد الكويت: “أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد رفع إلى ولي العهد في 7 يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.

وسبق ذلك إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت في السادس من هذا الشهر، وحسب الدستور الكويتي، فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع.

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