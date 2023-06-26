ياسر المسحل: نسعى لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الأندية

أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن جاهزية مدينة جدة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، متمنيًا تقديم نسخة استثنائية.

مونديال الأندية في جدة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، اليوم الاثنين، عن استضافة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

تعليق ياسر المسحل

وأكد المسحل، استعداد جدّة لتنظيم البطولة، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها السعودية على مستوى استضافة الفعاليات العالمية.

وأضاف ياسر المسحل: “يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت السعودية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم”.

وأوضح ياسر المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

وفد فيفا يتفقد الملاعب

وكان خبراء “فيفا”، قد قاموا بزيارة إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة مونديال الأندية، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.