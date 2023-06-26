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المقرر إقامتها في جدة نهاية العام

ياسر المسحل: نسعى لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الأندية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
ياسر المسحل: نسعى لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن جاهزية مدينة جدة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، متمنيًا تقديم نسخة استثنائية.

مونديال الأندية في جدة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، اليوم الاثنين، عن استضافة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

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كأس العالم للأندية في جدة
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

تعليق ياسر المسحل

وأكد المسحل، استعداد جدّة لتنظيم البطولة، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها السعودية على مستوى استضافة الفعاليات العالمية.

وفد فيفا في جدة قبل كأس العالم للأندية (3)
جانب من الملعب

وأضاف ياسر المسحل: “يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت السعودية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم”.

وأوضح ياسر المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

ياسر المسحل
ياسر المسحل

وفد فيفا يتفقد الملاعب

وكان خبراء “فيفا”، قد قاموا بزيارة إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة مونديال الأندية، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

وفد فيفا في جدة قبل كأس العالم للأندية (2)
جانب من زيارة الوفد

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