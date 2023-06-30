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ياسين بونو بديل أوسبينا في النصر

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
ياسين بونو بديل أوسبينا في النصر
المواطن - فريق التحرير

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يفكر نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، في التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني.

ياسين بونو الأفضل لتعويض أوسبينا

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن بونو سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا، حيث يرغب النصر في فسخ العقد معه قبل بدء الموسم الجديد.

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وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر بدأ مفاوضات فسخ العقد مع الحارس الكولومبي بسبب حاجته لعملية أخرى ستطول معها فترة غيابه.

أوسبينا

إصابة طويلة لـ أوسبينا

وكان الحارس الكولومبي تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع ما يعادل شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الماضي.

 

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