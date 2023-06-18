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أثناء تحدٍّ لقضاء 50 ساعة بالسيارة الفاخرة

يوتيوبر شهير يقتل طفلاً بإيطاليا

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
يوتيوبر شهير يقتل طفلاً بإيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور لقطات لحادثة مأساوية تفطر القلوب راح ضحيتها طفل صغير، في إيطاليا، حيث فتحت السلطات تحقيقًا مع يوتيوبر شهير.

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وفي التفاصيل، بدأت المأساة بإعلان وفاة طفل صغير كان مع والدته وأخيه بالسيارة في طريقهم إلى المدرسة، إلى أن صدمتهم سيارة لامبورغيني يقودها مجموعة من اليوتيوبرز.

ووقع الحادث بينما كان المشاهير يصورون فيديو في تحدٍّ لقضاء 50 ساعة متتالية في السيارة الفاخرة وسط روما.

وأسفر التحدي عن مقتل صبي يبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة والدته وشقيقته.

وتوفي الصبي وهو في طريقه إلى المستشفى.

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