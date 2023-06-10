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يوم السبت يُبشر غوارديولا باللقب الأوروبي

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
يوم السبت يُبشر غوارديولا باللقب الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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وكانت كتيبة غوارديولا قد نجحت في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بعد تفوقه على ميلان.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

إحصائية مميزة لغوارديولا

ويحمل يوم السبت، بشرى سارة لكتيبة غوارديولا، حيث إنه أصبح بمثابة تميمة الحظ للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الثلاثية التاريخية.

غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي – المصدر @ChampionsLeague

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد صراع قوي مع آرسنال، الذي خسر ضد نوتنجهام فورست في ليلة السبت الموافق 20 مايو الماضي، ليمنح كتيبة غوارديولا البطولة رسميًا قبل مواجهة تشيلسي.

 

وفي ليلة السبت الموافق 3 يونيو الجاري، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب “ويمبلي”.

مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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