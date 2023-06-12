Icon

الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج Icon “يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس” Icon ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل Icon وصول 500 حاج من روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة Icon إطلاق آلية التعامل مع الظواهر الجوية في السعودية Icon باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن Icon ضبط 31 مخالفًا لحرقهم مخلفات صناعية في مكة المكرمة Icon “إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال Icon القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية Icon الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في أكبر عملية اندماج منذ 2008

“يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس”

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
“يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال بنك “يو بي إس” إنه تم استكمال استحواذه رسميًا على بنك “كريدي سويس” بعد أن توصل لاتفاقية مع الحكومة السويسرية تضمن من خلالها خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك قد يتكبدها البنك من صفقة إنقاذ “كريدي سويس”، وذلك في أكبر عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية 2008.

صفقة بالمليارات

وأوضح البنك، في بيان له أنه وافق في مارس الماضي على دفع صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار للاستحواذ على “كريدي سويس” في صفقة طارئة بعد أزمة ثقة وتدفقات خارجة للعملاء دفعت البنك إلى حافة الإفلاس.

قد يهمّك أيضاً
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا

مسؤول بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين

مسؤول بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية السعودية والأمريكية
السعودية اليوم

اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية...

السعودية اليوم
مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي لاعب
آخر الاخبار

مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي...

آخر الاخبار
رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا
العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف...

العالم
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا

العالم
“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين
السوق

“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج...

السوق
كريم بنزيما في طريقه للاتحاد
آخر الاخبار

كريم بنزيما في طريقه للاتحاد

آخر الاخبار
أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران

السعودية اليوم