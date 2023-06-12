“يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس”

قال بنك “يو بي إس” إنه تم استكمال استحواذه رسميًا على بنك “كريدي سويس” بعد أن توصل لاتفاقية مع الحكومة السويسرية تضمن من خلالها خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك قد يتكبدها البنك من صفقة إنقاذ “كريدي سويس”، وذلك في أكبر عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية 2008.

صفقة بالمليارات

وأوضح البنك، في بيان له أنه وافق في مارس الماضي على دفع صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار للاستحواذ على “كريدي سويس” في صفقة طارئة بعد أزمة ثقة وتدفقات خارجة للعملاء دفعت البنك إلى حافة الإفلاس.