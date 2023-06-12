الصحة تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج “يو بي اس” يستحوذ رسمياً على “كريدي سويس” ضبط مروجي الإمفيتامين والشبو في الشرقية وجدة وحائل وصول 500 حاج من روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة إطلاق آلية التعامل مع الظواهر الجوية في السعودية باب رزق جميل تعلن عن وظائف في 7 مدن ضبط 31 مخالفًا لحرقهم مخلفات صناعية في مكة المكرمة “إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال القبض على مواطن لترويجه الشبو بالشرقية الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
قال بنك “يو بي إس” إنه تم استكمال استحواذه رسميًا على بنك “كريدي سويس” بعد أن توصل لاتفاقية مع الحكومة السويسرية تضمن من خلالها خسائر تصل إلى 9 مليارات فرنك قد يتكبدها البنك من صفقة إنقاذ “كريدي سويس”، وذلك في أكبر عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية 2008.
وأوضح البنك، في بيان له أنه وافق في مارس الماضي على دفع صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار للاستحواذ على “كريدي سويس” في صفقة طارئة بعد أزمة ثقة وتدفقات خارجة للعملاء دفعت البنك إلى حافة الإفلاس.