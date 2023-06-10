10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق العثور على 4 كواكب أقزام غازية جبل أحد شاهد السيرة النبوية وأبرز معالم الجزيرة العربية سقوط حارس بقصر الإليزيه مغشيًّا عليه وماكرون يتجاهله إسعاف ستيني تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة
أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، عن تبقي 10 أيام على إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وذلك للعام الدراسي القادم 1445هـ.
وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : ” 10 أيام فقط، تفصلنا عن إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ”.
وكانت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، قد أعلنت عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه.
ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر نظام نور الوزاري من خلال الرابط: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، مشيرةً إلى أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.