Icon

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة Icon أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق Icon العثور على 4 كواكب أقزام غازية Icon جبل أحد شاهد السيرة النبوية وأبرز معالم الجزيرة العربية Icon سقوط حارس بقصر الإليزيه مغشيًّا عليه وماكرون يتجاهله Icon إسعاف ستيني تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي Icon ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو Icon ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة بدون محامٍ وسط أجواء خطيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشركة دعت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم

10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، عن تبقي 10 أيام على إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وذلك للعام الدراسي القادم 1445هـ.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : ” 10 أيام فقط، تفصلنا عن إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ”.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا لمستفيدي مبادرة طريق مكة

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا لمستفيدي مبادرة طريق مكة

المعتمرون يؤدون مناسكهم في راحة واطمئنان

المعتمرون يؤدون مناسكهم في راحة واطمئنان

قرب إغلاق موعد التسجيل

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، قد أعلنت عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه.

ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر نظام نور الوزاري من خلال الرابط: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، مشيرةً إلى أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا
السعودية اليوم

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

السوق
طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول حرقه
العالم

طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول...

العالم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو
السعودية اليوم

محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

السعودية اليوم
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
السعودية اليوم

استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

السعودية اليوم
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز...

السعودية اليوم