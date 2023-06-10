10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، عن تبقي 10 أيام على إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وذلك للعام الدراسي القادم 1445هـ.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : ” 10 أيام فقط، تفصلنا عن إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ”.

قرب إغلاق موعد التسجيل

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، قد أعلنت عن قرب إغلاق موعد التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه.

ودعت أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة عبر نظام نور الوزاري من خلال الرابط: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، مشيرةً إلى أن جميع طلبات التسجيل ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية.