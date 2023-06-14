ضبط 3 مواطنين لترويج الحشيش بمكة المكرمة بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا غدًا 14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضبط وافد ومقيم لترويجهما أقراصًا محظورة في جدة وصول 332 حاجًا يمثلون طلائع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد 14 خدمة إلكترونية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن
هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن جهودها لرقمنة وتعزيز التطبيقات الحديثة، أكثر من ١٤ خدمة إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية لضيوف الرحمن.
وحرصت الرئاسة على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل على ضيوف الرحمن والتواصل الفاعل معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية، الأمر الذي نتج عنه سلسلة من الأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، التي تستعرض جهود المملكة في الحرمين الشريفين، وتسهم في توعية القاصد الكريم خلال فترة زيارته للحرمين الشريفين، وكذلك سلسلة من المعارض المتنقلة والثابتة والافتراضية التي تهدف لإثراء تجربة القاصدين، وتعميق الأثر الروحي لهم خلال رحلتهم التعبدية.