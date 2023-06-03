Icon

ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة Icon مايك بنس يترشح رسميًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 Icon أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرض احترام جميع القوانين المرورية بتوعية الغافلين ورصد المخالفين

3 حالات مربكة على طريق رئيسي بالرياض

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
3 حالات مربكة على طريق رئيسي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق الكاتب والإعلامي خالد السليمان على بعض المخالفات المرورية التي يتم رصدها آلياً، بدءاً من اليوم الأحد.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “ملاحظات مرورية !”: “لدي أكثر من ملاحظة مرورية؛ الأولى استمرار بعض السائقين في السير على كتف الطريق رغم وضوح إعلان أنها مخالفة يتم رصدها آلياً وانتشار ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فهل هؤلاء المخالفون متمردون على القانون أم يختبرون جدية تطبيقه؟!

قد يهمّك أيضاً
جذب النجوم العالميين ضمن أسباب تخصيص الأندية

جذب النجوم العالميين ضمن أسباب تخصيص الأندية

جماهير الاتحاد تخطف الأنظار باحتفالها بالتتويج بـ دوري روشن

جماهير الاتحاد تخطف الأنظار باحتفالها بالتتويج بـ دوري روشن

ملاحظات مرورية

وأضاف “الملاحظة الثانية، انتهاك حرمة لوحة ممنوع الدخول، فتكاد تشعر بأن وجودها كعدمه، خاصة عند المداخل المتفرعة من الشوارع الرئيسية إلى الأحياء، فرغم وجود اللوحة وتصميم الرصيف بانحناء يدل على أنه مدخل وليس مخرجاً، إلا أن العديد من السائقين يصرون على اقتحامه مسببين زحاماً لا مبرر له، وخطورة على السلامة المرورية تزيد من احتمالات وقوع الحوادث”.

السائق المعاكس

وتابع “اللافت أنه في كل مرة أحاول فيها دخول أحد مداخل الاتجاه الواحد أجد في المقابل سائقاً معاكساً لا يخجل من نفسه، بل يظهر الغضب لأنني اعترضت طريقه وأجبرته على التراجع، والحقيقة أنني أستمتع بممارسة حقي وإجبارهم على التراجع مع الإشارة إلى لوحة ممنوع الدخول!

3 حالات مربكة

وواصل الكاتب بقوله “الملاحظة الثالثة، 3 حالات مربكة وقعت لي في طريق رئيسي بمدينة الرياض، فقد تم الإعلان قبل فترة عن تحديد مسارات إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، ففي طريق الملك فهد السريع يجب إخلاء المسار الأوسط، لكن سيارات الإسعاف في الحالات الثلاث سلكت المسار الأيسر على النظام القديم، فوقع السائقون في حيرة هل يلزمون المسار الأيسر لإفساح الطريق الأوسط أم يرتكبون مخالفة وينحرفون للمسار الأوسط لإفساح الطريق لسيارة الإسعاف المصرة على سلوك المسار الأيسر وخلفها قافلة «العلق» الملتصقة بها بأقصى سرعة؟!”.

احترام جميع القوانين

وختم الكاتب بقوله “باختصار.. من نجح في فرض وضع حزام الأمان ليصبح ثقافة سائدة لن يعجزه فرض احترام جميع القوانين المرورية بتوعية الغافلين ورصد المخالفين!”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم