4 أندية سعودية تتنافس لضم زلاتان إبراهيموفيتش

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كشفت تقارير صحفية أن أندية الأهلي والاتحاد والهلال والنصر سوف تتنافس للتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي السابق.
وكان ميلان قرر عدم التجديد لإبراهيموفيتش صاحب الـ43 عامًا مما دفع اللاعب السويدي للبحث عن ناد بديل للانضمام له.
يذكر أن إبراهيموفيتش انضم إلى نادي ميلان في عام 2020 قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسبق له اللعب مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.
وحقق إبرا 3 ألقاب مع ميلان وهم ” الدوري الإيطالي مرتين” وكأس السوبر الإيطالي.
وكان اسم المهاجم السويدي ارتبط بالانتقال إلى نادي مونزا الإيطالي لكنه أصبح أقرب من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن.
وترغب أندية الهلال والاتحاد والأهلي والنصر في دعم صفوفها بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.