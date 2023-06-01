40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2023 بمحافظة صبيا، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا ومشاركة بلدية صبيا.



وحظي المهرجان الذي استمر لمدة اسبوع إقبال أكثر من 40 ألف زائر وزائرة من داخل المنطقة وخارجها، تعرفوا خلاله على أصناف المانجو والفواكه الاستوائية التي عرضها 55 مزارعاً في أجنحتهم، فضلاً عن التعريف بأهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر جازان بزراعتها ويزيد عددها عن 60 صنفا، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها، والبن البلدي الذي يمتاز بمذاقة وجودته العالية، إلى جانب الأركان الأخرى المتخصصة والفعاليات الثقافية والبرامج المتنوعة.