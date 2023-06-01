Icon

لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن Icon تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو Icon مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض Icon وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي Icon موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اختتمت فعالياته أمس

40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2023 بمحافظة صبيا، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا ومشاركة بلدية صبيا.


وحظي المهرجان الذي استمر لمدة اسبوع إقبال أكثر من 40 ألف زائر وزائرة من داخل المنطقة وخارجها، تعرفوا خلاله على أصناف المانجو والفواكه الاستوائية التي عرضها 55 مزارعاً في أجنحتهم، فضلاً عن التعريف بأهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر جازان بزراعتها ويزيد عددها عن 60 صنفا، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها، والبن البلدي الذي يمتاز بمذاقة وجودته العالية، إلى جانب الأركان الأخرى المتخصصة والفعاليات الثقافية والبرامج المتنوعة.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل تحرير مشاري المطيري من أيدي الخاطفين بلبنان

تفاصيل تحرير مشاري المطيري من أيدي الخاطفين بلبنان

استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية

استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة