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يدخل مع تعامد الشمس على مدار السرطان

5 أيام على دخول فصل الصيف

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
5 أيام على دخول فصل الصيف
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن السعودية تشهد حاليًا انتهاء فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه متبقٍ 5 أيام على دخول فصل الصيف.

دخول فصل الصيف

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، منوهًا أن ذلك وفقًا لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو.

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وأردف المسند، مرفقًا برسم توضيحي للتقسيم العالمي للفصول وعلى وجه التحديد نصف الكرة الشمالي، وخاصة التقسيم الذي يتناغم مع أجواء السعودية.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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