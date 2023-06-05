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5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج
المواطن - فريق التحرير

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انطلق التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة على مدار 7 أيام متتالية في موسم الحج، لتقديم خدمات التنقل السريع لضيوف الرحمن بين محطاته.

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، بدأت التحضيرات الخاصة بقطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، قبل موسم الحج بـ90 يومًا، وذلك من أجل اختبار جاهزيته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة.

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وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تنفيذ 36 فرضية، من أجل التأكد من استعداده لنقل الحجاج بكل سلامة.

5 حركات لقطار المشاعر

ويتميز قطار المشاعر المقدسة بأنه قطار مترو فريد من نوعه، حيث يمكنه تغيير حركته حسب متطلبات الحج، فهذا العام يوجد 5 حركات مختلفة بناء على مناسك الحج.

ويتنقل قطار المشاعر المقدسة عبر 9 محطات 3 في كل مشعر من مشاعر الحج (عرفات، مزدلفة، ومنى)، حيث تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

الطاقة الاستيعابية لقطارات المشاعر

وقال باهر رضوان مدير الاتصال المؤسسي بالخطوط الحديدية السعودية “سار” إن لديهم 19 قطارًا إجمالًا، وكل قطار يقل 3 آلاف حاج بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 72 ألف حاج في الساعة الواحدة.

وأضاف رضوان أن جميع القطارات مجهزة لاستقبال كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث توجد مصاعد وسلالم كهربائية بالمحطات، وأماكن مخصصة لهم بالقطارات.

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