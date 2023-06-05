5 دول عربية تتنافس على الأشد حرارة

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كشف خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن درجات الحرارة تنقسم إلى صيفية وشتوية ومعتدلة، موضحًا أن الصيفية تبدأ من 35 فما فوق، والشتوية من 25 وأسفل، وما بينها درجات معتدلة ربيعية وخريفية، مشيرًا إلى تنافس 5 دول عربية على الأشد حرارة.
وأضاف الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، أنه خلال هذه الأيام تدخل الدول العربية حيز الدرجات الأربعينية، وستعيش فيها لمدة 120 يومًا أي 4 أشهر.
وأوضح أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ في شهر مايو ويشتد في شهري يوليو وأغسطس وينتهي في سبتمبر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدخل خلال هذه الأيام في حيز القاسية من 47 إلى 53 درجة ويتولد عنها رياح السموم.
وتابع: هناك 5 دول عربية تنافس العالم على الدرجات الأحر وهي العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر.
متى ستدخل علينا درجات الحرارة القاسية؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/zev4Jmkp86
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 5, 2023