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تدخل حيز الدرجات الأربعينية هذه الأيام

5 دول عربية تتنافس على الأشد حرارة

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
5 دول عربية تتنافس على الأشد حرارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن درجات الحرارة تنقسم إلى صيفية وشتوية ومعتدلة، موضحًا أن الصيفية تبدأ من 35 فما فوق، والشتوية من 25 وأسفل، وما بينها درجات معتدلة ربيعية وخريفية، مشيرًا إلى تنافس 5 دول عربية على الأشد حرارة.

الدرجات الأربعينية

وأضاف الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، أنه خلال هذه الأيام تدخل الدول العربية حيز الدرجات الأربعينية، وستعيش فيها لمدة 120 يومًا أي 4 أشهر.

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فصل الصيف

وأوضح أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ في شهر مايو ويشتد في شهري يوليو وأغسطس وينتهي في سبتمبر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدخل خلال هذه الأيام في حيز القاسية من 47 إلى 53 درجة ويتولد عنها رياح السموم.

تنافس عربي

وتابع: هناك 5 دول عربية تنافس العالم على الدرجات الأحر وهي العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر.

 

 

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