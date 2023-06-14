5000 ريال عقوبة تزوير مستندات إصدار الرخصة الفورية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الذي يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، وتطبيقًا لمبادئ الشفافية والوضوح، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.

المخالفات البلدية

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).

تصحيح الأوضاع

وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يوماً) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19 / 11 / 1444هـ، بينما تم منح مهلة (90 يوماً) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد، على أن يستمر العمل بالجدول الحالي إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة.

وبينت الوزارة أن التعديلات الجديدة ستُسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.

ومن بين الغرامات الجديدة تغريم كل من يقوم بتزوير مستندات إصدار الرخصة الفورية 5000 ريال، ويمكن الاطلاع على جدول أحجام المنشآت التجارية ومقدار الغرامات لجميع المخالفات وتصنيف المنشآت من خلال الرابط

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