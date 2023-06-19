ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وفاة حصان بعدما عض طفلاً بالأردن العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية صلاة عيد الأضحى في جميع الجوامع ومصليات الأعياد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان السعودية ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها
نشرت صحيفة أم القرى، اليوم الاثنين، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي جاء في 721 مادة.
ويطبق نصوص نظام المعاملات المدنية على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
كما أنه لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
وبحسب النظام، يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية، ويكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية في الحالات التالية:
– موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
– جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
ولفت النظام إلى أنه يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
وفيما يخص الأشياء والأموال، حدد النظام أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
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يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.