90 طائرة على متنها ضيوف الرحمن تصل إلى جدة اليوم

أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بوصول 90 طائرة إلى جدة اليوم، حيث تقل ضيوف الرحمن من عدة دول.

عمل على مدار الساعة

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه قوة جوازات الحج بمطار جدة على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج القادمين من مختلف الدول، لأداء مناسك الفريضة.

وأكد قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف، خلال لقاء سابق مع قناة “الإخبارية”، أن قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه.

ولفت إلى أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة طريق مكة، والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى الناقلة التي تنقلهم إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.