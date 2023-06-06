ABC: موجة الدبلوماسية السعودية تطال فنزويلا 

قالت شبكة ABC الأمريكية، إن استقبال السعودية لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في زيارة رسمية، أمر يزعج واشنطن.

وتابعت: وصل مادورو في وقت متأخر من يوم الأحد إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله مسؤولون سعوديون، ولم يُذكر سبب للزيارة ولم يتم الخوض في تفاصيل جدوله، لكن السعودية تستضيف مؤتمرًا دوليًا لمكافحة التطرف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في الرياض، وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وضع فنزويلا وأمريكا

أعيد انتخاب مادورو في 2018 بعد أن منع القضاة خصومه الرئيسيين من المنافسة، مما دفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية حادة، ورفضت معظم أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتحدت حكم مادورو من خلال تشكيل حكومة مؤقتة، وهي دفعة من أجل التغيير تلاشت على مدار العامين الماضيين.

ودعمت واشنطن المعارضة وفرضت عقوبات شديدة على حكومة مادورو على أمل أن يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير، لكن حكومة مادورو تدخلت وقاومت العقوبات بدعم من روسيا وتركيا وإيران.

الدبلوماسية السعودية

ولفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن السعودية في الأشهر الأخيرة أعادت العلاقات مع إيران وسوريا، وهما بلدان تنظر لهما واشنطن على أنهما منبوذان، وحاليًا تستقبل أيضًا الرئيس الفنزويلي، متابعة: في الشهر الماضي، رحب السعوديون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحليف الغربي الوثيق، في قمة جامعة الدول العربية، لكن بعد أيام، استضافوا مسؤولًا روسيًا كبيرًا يخضع لعقوبات غربية.

وقال التقرير: يسعى السعوديون وراء مصالحهم الوطنية في عالم تحدده بشكل متزايد منافسة القوى العظمى، ويقول الخبراء إن الزيادة الدبلوماسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي خاصة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى الاستثمار الدولي في مشاريع التنمية الضخمة.