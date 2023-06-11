Lukaku يتعرض لإساءات عنصرية بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

تعرض اللاعب البلجيكي Lukaku مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمس أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

تصرف Lukaku

اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا كان تسبب بالخطأ في منع كرة تم تسديدها من أحد زملائه من دخول شباك مانشستر سيتي حيث ظلت النتيجة تشير إلى تفوق مانشستر سيتي بهدف حتى نهاية المباراة.

وكشفت التقارير أن اللاعب البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية تعرض لإساءات عنصرية عبر موقع ” الإنستجرام” بجانب باقي حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة إنتر ميلان لنهائي دوري الأبطال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم Lukaku للإساءات والهجوم من قبل الجماهير، حيث سبق له وأن تعرض لهجوم من جماهير يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.

ملخص المباراة

وكان التعادل السلبي حسم الشوط الأول بين الفريقين، حيث بدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان.

عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، سدد الإسباني رودريجو تصويبة قوية لم يرها الحارس أندري أونانا حارس الإنتر، وذلك بعد ارتداد الكرة من دفاعات فريق الإنتر.

ونجح مان سيتي وللمرة الأولى في تاريخه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا اللقب الثالث في مسيرته التدريبية.