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تكثيف كافة أوجه الخدمات لضيوف الرحمن

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاعر وأجواء روحانية بالمسجد الحرام خلال أداء صلاة العشاء.

أجواء تعبدية

وبين مقطع الفيديو امتلاء ساحات المسجد الحرام بالمصلين، حيث يتلو الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري آيات من الذكر الحكيم، وسط خشوع المصلين.

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متابعة حالات الإعياء بالمسجد الحرام

وتباشر هيئة الهلال الأحمر السعودي، حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء في المسجد الحرام، بـ50 فرقة إسعافية مختصة.

ويوزع الهلال الأحمر فرقه المختصة على المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى، مستعدين لتقديم الخدمة الإسعافية لضيوف الرحمن والحجاج، كما يتم نقلهم إلى الطوارئ. ومن أبرز الحالات التي يباشرها الهلال الأحمر حالات الإجهاد الحراري والتعب والإعياء.

تسخير الإمكانات

وفي وقت سابق، أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، بتسخير جميع إمكاناتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثل بسيارات الإسعاف وآليات الحوادث الكبيرة والاستجابة السريعة، إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية والهوائية والمركبات الكهربائية المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عمل الهلال الأحمر الإسعافي لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية.

 

 

 

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