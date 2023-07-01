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أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة
المواطن - فريق التحرير

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أثار الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، حالة من الجدل؛ بعد نشره لتغريدة غامضة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل من الجماهير التي طالبته بتفسير حديثه.

جدل بسبب أحمد الشمراني

وقال أحمد الشمراني عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “قسموا المدرج.. فرقوا بين الأعلام، هاجموا كل عضو أراد دعم ناديه، ضرب كل إدارة لا تروق لهم.. مهاجمة اللاعبين!”.

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وواصل أحمد الشمراني تغريدته الغامضة، قائلًا: “هاشتاقات ملوثة تضرب علاقة النادي بمرجعيته!.. عملهم منظم جدًا، بث الاشاعات ضد النادي…!، أزيد أم يكفي!”.

أحمد الشمراني - الأهلي
الشمراني

تفاعل جماهيري

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الشمراني، وأشارت إلى أن النادي الأهلي هو المقصود بحديثه، وقال مصلح العبيدي أبو عمر: “النتيجة العودة إلى يلو لتحقيق بطولته للمرة الثانية على التوالي”، وكتب ساعد المالكي: “لا تكفي أوجعت.. صحتك أبا محمد”.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

وعلق أحد متابعيه قائلًا: “كن شجاعًا وصادقًا، واذكر أسماءهم ولا تترك التغريدة مبطنة وموجهة للمجهول.. عندك أدلة وإثباتات أهلًا وسهلًا”، وقال خالد: “العودة إلى يلو باتت قريبة جدًا.. شهد شاهد من أهله”.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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