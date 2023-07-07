أردا غولر رابع صفقات ريال مدريد في صيف 2023

أصبح اللاعب التركي الشاب أردا غولر رابع صفقات نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وكان غولر صاحب الـ 18 عامًا انضم لنادي ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي وتم تقديمه كلاعب في صفوف النادي الملكي اليوم الجمعة.

وتعاقد الريال مع كل من “الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، الإسباني فران غارسيا بـ 5 ملايين يورو من رايو فاليكانو الإسباني، الإسباني خوسيلو مقابل نصف مليون يورو على سبيل الإعارة من إسبانيول، غولر مقابل 20 مليون يورو من فنربخشة”.

تعليق أردا غولر بعد انضمامه لـ ريال مدريد

وقال غولر: “أريد أن أصبح أسطورة لريال مدريد، مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وجوتي وأوزيل.. مسعود أوزيل بمثابة أخ، لقد أكد لي أن ريال مدريد أكبر فريق في العالم، وقدم لي الكثير من النصائح”.

وتابع النجم التركي صاحب الـ18 عامًا، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: “كانت هناك العديد من العروض، لكن أولويتي كانت دائمًا ريال مدريد“.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك بعد رحيل كل من البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو.

وبشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية، رد أردا غولر، قائلًا: “هناك العديد من الأندية التي قدمت عروضها، لكن بمجرد ظهور ريال مدريد، فقد كل شيء آخر قيمته”.

وأضاف: “أندية عديدة حاولت ضمي، ولكني لا أريد اللعب مع فريق آخر، أرفض تماما فكرة الإعارة، لقد حصلت على تأكيدات من إدارة الريال بالمشاركة في المباريات.. وأستبعد خيار الإعارة، أريد البقاء في ريال مدريد”.