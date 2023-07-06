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يقدم مستويات مميزة مع فريق فنربخشة التركي

أردا غولر يصدم برشلونة ويختار ريال مدريد

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
أردا غولر يصدم برشلونة ويختار ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب التركي أردا غولر نجم فنربخشة التركي، قرر الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني بدلًا من الالتحاق بمواطنه برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

راتب أردا غولر مع ريال مدريد

وبحسب التقارير الإعلامية فإن غولر صاحب الـ 17 عامًا سينضم إلى ريال مدريد حيث سيوقع العقود اليوم الخميس في مقر النادي في العاصمة الإسبانية مدريد وسيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

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ويلعب غولر مع نادي فنربخشة منذ عام 2021 حيث صعد للفريق الأول في تلك السنة.

أردا غولر

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك بعد رحيل كل من البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو.

يذكر أن ريال مدريد كان نجح في ضم اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أردا غولر

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