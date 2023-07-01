Icon

سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد Icon الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا Icon تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ Icon أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا Icon السعودية استحدثت كل ما هو جديد من تقنية لخدمة ضيوف الرحمن Icon جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد ! Icon لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا

أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يضع نادي النصر أنظاره على التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام ياسين بونو في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

قد يهمّك أيضاً
وفاة أول مريض شُخّص بـالتوحد

وفاة أول مريض شُخّص بـالتوحد

أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي

أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

وحقق الحارس المغربي المخضرم بطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية موسمي 2019/2020 و 2022/2023، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2021/2022.

ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

بونو بديلًا لأوسبينا

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن ياسين بونو سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا، حيث يرغب النصر في فسخ العقد معه قبل بدء الموسم الجديد.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر بدأ مفاوضات فسخ العقد مع الحارس الكولومبي بسبب حاجته لعملية أخرى ستطول معها فترة غيابه.

دايفيد أوسبينا حارس مرمى النصر
دايفيد أوسبينا

وكان أوسبينا، تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع ما يعادل شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم