أرقام تزين مسيرة ياسين بونو بعد اهتمام النصر بضمه

يضع نادي النصر أنظاره على التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام ياسين بونو في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي، لعب بونو صاحب الـ32 عامًا 36 مباراة في مختلف المسابقات حقق نظافة الشباك في 7 مباريات، واستقبلت شباكه فقط 60 هدفًا.

وبشكل عام خاض بونو 140 مباراة، استقبل خلالها 138 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 58 مباراة.

وحقق الحارس المغربي المخضرم بطولة الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية موسمي 2019/2020 و 2022/2023، كما فاز بجائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2021/2022.

بونو بديلًا لأوسبينا

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن ياسين بونو سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا، حيث يرغب النصر في فسخ العقد معه قبل بدء الموسم الجديد.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر بدأ مفاوضات فسخ العقد مع الحارس الكولومبي بسبب حاجته لعملية أخرى ستطول معها فترة غيابه.

وكان أوسبينا، تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع ما يعادل شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الماضي.