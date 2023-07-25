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البعد النسبي عن المسطحات وسيادة الرياح أبرزها

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الأحساء

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند، سبب كون مدينة الأحساء أشد حرًا عن غيرها من المدن السعودية.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن إقليم الأحساء الجغرافي يعتبر أشد المواضع الجغرافية السعودية حرًا في فصل الصيف (يونيو – يوليو – أغسطس).

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أسباب جغرافية وجوية

وأضاف أن العلة الجغرافية والجوية في ذلك تعود لبضعة أسباب منها: بعدها النسبي عن المسطحات المائية البحرية الملطفة لدرجة الحرارة، ولذلك تُعد إقليمًا صحراويًا جافًا.

ولفت إلى أن سيادة الرياح الشمالية الحارة والجافة في فصل الصيف، وعلى وجه التحديد رياح البوارح، تمنع المؤثرات البحرية المعتدلة من الوصول إلى الأحساء، وهذا عامل مهم جدًا.

إقليم منخفض عن البحر

وأشار إلى أن الأحساء تعد إقليمًا منخفضًا، إذ لا يرتفع سطح أرضها عن البحر سوى 140م في المتوسط، كما تدخل في الحيز السلبي لأثر المرتفع الجوي العلوي الذي يجثم أحيانًا على معظم حوض الخليج العربي، ومنها شرق السعودية ويتسبب بموجات حر شديدة خلال بعض أيام فصل الصيف.

وأوضح المسند أن الأحساء تدخل أيضًا في حيز منخفض الربع الخالي الحراري السطحي، الذي يتسبب برياح شمالية جافة وحارة تسود في فصل الصيف في إقليم الأحساء، والمنطقة الشرقية بشكل عام.

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