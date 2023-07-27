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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫15826 مقابل الريال الواحد 0٫24049

الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73522

دينار أردني: 5٫29011 مقابل الريال الواحد 0٫18903

دينار كويتي: 12٫21952 مقابل الريال الواحد 0٫08183

الريال القطري:1٫03011 مقابل الريال الواحد 0٫97077

الدرهم المغربي:0٫38756 مقابل الريال الواحد 2٫58022

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23723

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