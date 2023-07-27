السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15826 مقابل الريال الواحد 0٫24049
الدولار: 3٫75064 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73522
دينار أردني: 5٫29011 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫21952 مقابل الريال الواحد 0٫08183
الريال القطري:1٫03011 مقابل الريال الواحد 0٫97077
الدرهم المغربي:0٫38756 مقابل الريال الواحد 2٫58022
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23723