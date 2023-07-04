أسلاك تعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بتخفيض رأس المال

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك انتهاء فترة اعتراض الدائنين على عملية تخفيض رأس مال الشركة ووفقاً لأحكام المادة (135) من نظام الشركات بنهاية يوم السبت بتاريخ 13 ذي الحجة 1444هـ الموافق 1 يوليو 2023م.

وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة “تداول”، اليوم الثلاثاء، عدم تسلمها أي اعتراض من أية دائنين خلال تلك الفترة.

وكانت شركة أسلاك قد أعلنت يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م على موقع تداول عن بدء فترة اعتراض الدائنين على عملية تخفيض رأس مال الشركة.