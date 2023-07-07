أسواق جدة التاريخية تنوع تراثي يجذب الحجاج قبيل مغادرتهم

تشهد أسواق جدة التاريخية هذه الأيام توافد الحجاج المغادرين الذين يقضون أواخر أيامهم في المملكة قُبيل عودتهم إلى بلدانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بقضاء نسكهم في يسرٍ وطمأنينة.

حركة شرائية

ويحرص حجاج بيت الله الحرام من أقطار العالم على التسوق والتجول في أسواق جدة التاريخية، التي تحتضنها المنطقة التاريخية، حيث تعد زيارتهم للمنطقة التاريخية بجدة من العادات التي تعود لمئات السنين وتزداد خاصة في منطقة البلد المنطقة المركزية لأسواق جدة التي تشهد حركة شرائية لمختلف الهدايا التذكارية والمقتنيات التراثية التي يحرص الحاج إهدائها لأهله وذويه.

أبرز المشتريات

ومن أبرز مشتريات المتسوقين الحجاج، السجاد والمسابح وبعض الأحجار الكريمة والذهب خصوصاً التي تحمل صور الكعبة أو المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يرتفع الطلب على أنواع التمور والأقمشة ، إلى جانب حرصهم على شراء بعض المقتنيات القديمة السائدة واللوحات القرآنية وصور الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي توثق من خلالها رحلتهم إلى الحج، كما تمثل لهم ذكريات جميلة يتمنون العودة لها في المستقبل.

ويتجه عددٌ من الحجاج لزيارة معالم جدة، والتجول فيها والاستمتاع بقضاء الوقت في الواجهة البحرية، وحضور عدد من الفعاليات المقامة حالياً ، ومشاهدة نافورة جدة التي تعد من أبرز المعالم فيها، وتوثيق ذلك بالتقاط الصور التذكارية، ومشاركتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

تنوع تراثي

وفي لقاءٍ لـ”واس” مع عدد من زوار جدة من الحجيج ، الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة المملكة لأداء فريضة الحج وزيارة معالمها المتنوعة قبيل مغادرتهم لبلدانهم، متمنين في الوقت ذاته إعادة الرحلة الإيمانية لما لها من وقع كبير في نفوسهم، بجانب حرصهم على استغلال مواعيد جدولة رحلاتهم في زيارة أبرز معالم مدينة جدة التراثية والثقافية وأسواقها ومراكزها التي تزخم بالتنوع التراثي.