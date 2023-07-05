10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية خلال يوليو النصر سيوقع مع فوفانا لـ3 سنوات متطوعون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الحرم لخدمة الحجاج منتخب مصر الأولمبي يتألق مع ميكالي الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كابو فيردي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي فنزويلا وكابو فيردي
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن أعلى درجات الحرارة التي سجلت خلال شهر يوليو في الأعوام السابقة بالسعودية.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في مثل هذا الشهر يوليو بلغت درجة الحرارة العظمى في يوم 21 من عام 1980 في الظهران وذلك بواقع 49 مئوية، وفي يوم 25 من عام 1987 في القيصومة بواقع 50”.
وأضاف أن مكة المكرمة سجلت في يوم 10 يوليو عام 1989 أعلى درجة حرارة 50 مئوية، وفي يوم 25 عام 1998 سجلت حفر الباطن 49.5 مئوية.
وتابع “في يوم 8 من عام 2000 سجلت الدمام 50 درجة، والأحساء 51، وفي يوم 22 عام 2002 في القصيم 48.5”.
وفي وقت سابق، كشف المسند عن درجات الحرارة في الرياض خلال شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41-43 درجة مئوية.
وأضاف المسند، أنه نادرًا ما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 41 مئوية، أو تتجاوز 45.
ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) في الرياض يتراوح بين 29-30م، ونادرًا ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33 مئوية.