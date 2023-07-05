أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية خلال يوليو

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن أعلى درجات الحرارة التي سجلت خلال شهر يوليو في الأعوام السابقة بالسعودية.

درجات الحرارة المسجلة خلال يوليو

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في مثل هذا الشهر يوليو بلغت درجة الحرارة العظمى في يوم 21 من عام 1980 في الظهران وذلك بواقع 49 مئوية، وفي يوم 25 من عام 1987 في القيصومة بواقع 50”.

وأضاف أن مكة المكرمة سجلت في يوم 10 يوليو عام 1989 أعلى درجة حرارة 50 مئوية، وفي يوم 25 عام 1998 سجلت حفر الباطن 49.5 مئوية.

وتابع “في يوم 8 من عام 2000 سجلت الدمام 50 درجة، والأحساء 51، وفي يوم 22 عام 2002 في القصيم 48.5”.

درجات الحرارة في الرياض

وفي وقت سابق، كشف المسند عن درجات الحرارة في الرياض خلال شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41-43 درجة مئوية.

وأضاف المسند، أنه نادرًا ما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 41 مئوية، أو تتجاوز 45.

ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) في الرياض يتراوح بين 29-30م، ونادرًا ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33 مئوية.