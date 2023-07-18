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أكد امتلاك السعودية لجميع المقومات والإمكانيات لتنظيم الفعالية

أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لاستضافة الرياض إكسبو 2030

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لاستضافة الرياض إكسبو 2030
المواطن - واس

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أعلن معالي المبعوث الخاص لرئيس أفريقيا الوسطى جول نجاوي، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

مقومات وإمكانيات السعودية

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن بلاده تؤكد دعمها لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن فخامته يدعم جميع الفعاليات التي ستستضيفها المملكة، ويؤكد أن المملكة لديها جميع المقومات والإمكانيات التي تمكنها من تنظيم هذه الفعالية الدولية.

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من جهته عبر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.

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