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لتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

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انضم أكثر من 140 طالبًا وطالبة في المرحلتين الثانوية والجامعية تم ترشيحهم من بين أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف أنحاء المملكة إلى ثلاثة معسكرات صيفية حول الذكاء الاصطناعي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في مقر أكاديمية كاوست بمدينة ثول وجامعة أكسفورد البريطانية.

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تعزيز المهارات

وتهدف المعسكرات الثلاثة التي تستمر ثمانية أسابيع إلى تعزيز مهارات طلاب وطالبات الثانوية العامة والجامعيين في المملكة على إتقان معالجة اللغات الطبيعية، والتعرّف على شبكات الذكاء الرسومية.

تزويد القدرات البشرية بالمعارف

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود سدايا بالتعاون مع “كاوست” نحو تنمية القدرات البشرية وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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