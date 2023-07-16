إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام
أعلنت شركة مطارات جدة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ مطلع شهر ذي القعدة إلى نهاية شهر ذي الحجة للعام 1444هـ، بلغ أكثر من 5,8 ملايين مسافر من جميع صالات المطار المختلفة.
وأشارت، إلى أنه تم خدمة المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز من خلال 40 ألف رحلة جوية قادمة ومغادرة، مع خدمة أكثر من 6 ملايين حقيبة خلال هذه الفترة، موضحةً أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات، حيث يسهم “مركز القيادة والتحكم” بمطار الملك عبد العزيز في إدارة العمليات التشغيلية.
يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شهد تسجيل أعلى رقم تشغيلي في تاريخه بواقع 151 ألف مسافر في يوم واحد وذلك في الرابع من شهر ذي الحجة الجاري.