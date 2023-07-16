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40 ألف رحلة جوية قادمة ومغادرة

أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
المواطن - واس

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أعلنت شركة مطارات جدة أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ مطلع شهر ذي القعدة إلى نهاية شهر ذي الحجة للعام 1444هـ، بلغ أكثر من 5,8 ملايين مسافر من جميع صالات المطار المختلفة.

40 ألف رحلة

وأشارت، إلى أنه تم خدمة المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز من خلال 40 ألف رحلة جوية قادمة ومغادرة، مع خدمة أكثر من 6 ملايين حقيبة خلال هذه الفترة، موضحةً أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، يتواجدون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات، حيث يسهم “مركز القيادة والتحكم” بمطار الملك عبد العزيز في إدارة العمليات التشغيلية.

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أعلى رقم

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شهد تسجيل أعلى رقم تشغيلي في تاريخه بواقع 151 ألف مسافر في يوم واحد وذلك في الرابع من شهر ذي الحجة الجاري.

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