أليكساندر ميتروفيتش غاضب من مسؤولي فولهام

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة بين المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش ومسؤولي نادي فولهام الإنجليزي، بسبب العرض الذي تلقاه من الهلال.

الهلال يفاوض أليكساندر ميتروفيتش

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لفولهام، من أجل الحصول على خدمات أليكساندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.

وأشارت التقارير إلى أن العرض الهلالي وصل إلى 30 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي فولهام رفضت هذا العرض، في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات بين مسؤولي الأزرق وميتروفتيش، حيث أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوفه.

فولهام يُغضب ميتروفيتش

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس”، أن ميتروفيتش أخبر المقربين منه بأنه لن يلعب مع فولهام الإنجليزي مرة أخرى، بعد أن قام ناديه بتقييمه بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الضخم الذي قد يعرقل مسألة رحيله.

ولفتت الشبكة العالمية، إلى أن أليكساندر ميتروفيتش غاضب من مسألة تسعيره من جانب نادي فولهام، حيث إنه كان لا يُريد السفر مع فريقه إلى أمريكا في المعسكر الإعدادي، ولكن وكيل أعماله أقنعه بالسفر.

وأوضحت أن وكيل أليكساندر ميتروفيتش، توني خان، تحرك وطلب من مسؤولي نادي فولهام خفض قيمته ما بين 35 إلى 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل تسهيل مسألة انتقاله إلى الهلال الذي يرغب في ضمه هذا الصيف.