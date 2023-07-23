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قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد

أليكس تيليس نصراوي حتى 2025 رسميًا

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
أليكس تيليس نصراوي حتى 2025 رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكس تيليس، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

النصر يضم تيليس

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من توقيع البرازيلي الدولي أليكس تيليس عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

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أليكس تيليس
تيليس بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

وسيتواجد تيليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جولته التحضيرية باليابان، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، والتي ستشهد خوضه لمباراتين وديتين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

 

أليكس تيليس
تيليس بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

مسيرة مميزة لأليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

أليكس تيليس
تيليس

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

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