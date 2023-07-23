أليكس تيليس نصراوي حتى 2025 رسميًا

أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكس تيليس، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

النصر يضم تيليس

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من توقيع البرازيلي الدولي أليكس تيليس عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

وسيتواجد تيليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جولته التحضيرية باليابان، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، والتي ستشهد خوضه لمباراتين وديتين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

مسيرة مميزة لأليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.