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منها عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم

أمانة جدة ترصد 2264 مخالفة مبانٍ خلال شهر

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
أمانة جدة ترصد 2264 مخالفة مبانٍ خلال شهر
المواطن - واس

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رصدت أمانة محافظة جدة 2,264 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت أمانة جدة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1,113 موقعًا مخالفًا لتصحيح وضعهم نظامًا.

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أنواع المخالفات

وأشارت إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة, وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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