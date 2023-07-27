أمريكا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية

تقدمت وزارة الخارجية الأمريكية بالتعازي في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وقالت في بيان رسمي لها: نشعر ببالغ الأسى إزاء أنباء تحطم مقاتلة سعودية من طراز F-15SA خلال مهمة تدريبية، مما أسفر عن مقتل طاقمها، ونتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا بهذا المصاب الأليم.