تعادل السد والوداد في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية الغذاء والدواء توضح الفرق بين العسل والسوائل السكرية مرض غامض يثير الذعر ويسبب الشلل والوفاة أحيانًا أمريكا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية مارسيل كايزر يقود الشباب رسميًا كلوب يودع هندرسون: سوف نفتقدك يا أسطورة الزعاق يكشف موعد انتهاء أحر أيام الصيف إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
تقدمت وزارة الخارجية الأمريكية بالتعازي في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.
وقالت في بيان رسمي لها: نشعر ببالغ الأسى إزاء أنباء تحطم مقاتلة سعودية من طراز F-15SA خلال مهمة تدريبية، مما أسفر عن مقتل طاقمها، ونتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا بهذا المصاب الأليم.