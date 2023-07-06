أمريكي ينبهر بترك البضائع في أسواق السعودية دون حراسة

أعرب أمريكي، يزور السعودية، عن تعجبه من ترك الأهالي لبضائعهم في الأسواق دون حماية أو حراسة خشية أي سرقة محتملة.

لا أحد يسرق

وقال الأمريكي في المقطع الذي شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أهلا يا شباب، الساعة 00:4 صباحًا، سأريكم شيئًا”.

وأشار الأمريكي إلى أن الكثير من الفاكهة والخضروات متواجدة في الأسواق بدون تغطية أو حراسة من أصحابها أو وجود كاميرات أمنية، مؤكدًا أن هؤلاء الباعة يعرفون ألا أحد سوف يسرق بضائعهم.

ولفت إلى أنه يمكنه أخذ واحدة من هذه الفاكهة لكن الباعة يتركونها هكذا لأنهم غير قلقين بشأن أي أمان.