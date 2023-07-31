أمريكي يهرب من الشرطة ليموت أسفل عجلات سيارة مسرعة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات حادثة شهدتها ولاية كولورادو الأمريكية، قبل أشهر لشرطي حاول توقيف مشتبه به يتعاطى مخدر الحشيش.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو، فإن المتهم تملكه الخوف ونزل من سيارته وفر مسرعاً تحت جنح الظلام، ليطارده الشرطي بالأعيرة النارية من مسدسه الصاعق محاولاً اللحاق به.

وخلال ركض الشاب الهارب جاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته شرطة ولاية كولورادو الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 18 فبراير الماضي.