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أمسية غنائية تجمع عماد علام وفاروق وراوية أحمد في جدة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
أمسية غنائية تجمع عماد علام وفاروق وراوية أحمد في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للإدارة العامة للترفيه، عن تنظيم أمسية غنائية بأجواء طربية تجمع الفنانين عماد علام، فاروق، راوية أحمد في القبة لاونج، غدّا بجدة.

ولفتت منصة عيشها إلى طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني –اضغط هنا-.

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أكثر من 4 ملايين زائر

على صعيد متصل، شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

 

 

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