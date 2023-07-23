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أندريا بيرلو: الدوري السعودي سيكون بين الأفضل في العالم

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
أندريا بيرلو: الدوري السعودي سيكون بين الأفضل في العالم
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الإيطالي أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية السابق عن قوة دوري روشن السعودي، وذلك بعد التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الدوري السعودي على خطى الدوري الصيني 

وقال بيرلو في تصريحات نقلتها شبكة Football Italia ” الدوري السعودي سيكون بين الأفضل في العالم، دوري روشن يفعل مثلما كان يفعل الدوري الصيني”.

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وأضاف بيرلو: ” هناك فرص جيدة يجب استغلالها من أجل تطوير كرة القدم”.

وكان الهلال تعاقد مع 3 صفقات وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

أما النصر فضم كل من الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أما الاتحاد فتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي جوتا.

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