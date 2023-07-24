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لتحفيزه قبل بداية الموسم

أنشيلوتي يتحدى نجم ريال مدريد

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
أنشيلوتي يتحدى نجم ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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وجه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحديًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

تحدي لفينيسيوس مع ريال مدريد

ويسعى أنشيلوتي، لتحسين فينيسيوس جونيور، وأكدت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن المدرب الإيطالي قال للاعبه البرازيلي في معسكر الإعداد: “سأرحل من هنا إذا سجلت 5 أهداف بالرأس في الموسم الجديد”.

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فينيسيوس جونيور
فينيسيوس – المصدر @realmadriden

وأضافت الشبكة الإسبانية: “كلمات أنشيلوتي لا توجد بها نية سيئة أو غضب تجاه فينيسيوس، لكن الهدف منها تحفيزه من خلال هذا التحدي؛ وتكرار ما فعله مع نجم ريال مدريد، الأوروغوياني فيدي فالفيردي”.

وكان أنشيلوتي قد وجه تحديًا لفيدي فالفيردي قبل بداية الموسم الماضي، وقال: “سأعتزل التدريب إذا لم يسجل 10 أهداف هذا الموسم”، وكسب الرهان، حيث نجح النجم الأوروغوياني في إحراز 12 هدفًا مع ريال مدريد.

فيدي فالفيردي
فالفيردي – المصدر @realmadriden

فوز الريال ضد ميلان

على الجانب الآخر، لعب الريال ضد ميلان في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجح المرينغي في تحويل تأخره بثنائية في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثية.

وشهدت مباراة الريال ضد ميلان تألقًا لافتًا من الثنائي فالفيردي وفينيسيوس جونيور، حيث نجح الأول في تسجيل هدفين، قبل أن يحرز النجم البرازيلي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليفوز المرينغي في أولى مواجهاته في جولة الأبطال هذا الصيف.

ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد – المصدر @realmadriden

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