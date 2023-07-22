أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن

تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضًا ضخمًا للتدريب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد.

أنشيلوتي يرفض العرض

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي تلقى عرضًا رسميًا لقيادة أحد الفرق الكبرى بدوري روشن السعودي، إلا أنه أكد خلال المكالمة مع المسؤول رفضه العرض تمامًا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن أنشيلوتي صاحب الـ64 عامًا، رد بوضوح على العرض، حيث إنه يُحقق حلمه حاليًا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لذلك لم يُقدم المسؤول عرضًا جديدًا له.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ثم سيتولى قيادة منتخب البرازيل بداية من يونيو عام 2024، وسيبدأ مهمته رسميًا في بطولة كوبا أمريكا.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، انضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا إلى الاتحاد، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سافيتش.

كما تعاقد النصر مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.