أنغام تطل على جمهور جدة 3 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم حفل للمطربة المصرية أنغام يوم 3 أغسطس القادم بجدة.

حفل أنغام

وقال حساب منصة عيشة التابعة للهيئة العامة للترفيه، والمسؤولة عن طرح التذاكر: تنتظركم حفلة مميزة بلهجاتها وألوانها المتنوعة مع صوت مصر الفنانة أنغام على مسرح بنش مارك 3 أغسطس.

وتابعت: خلك قريب وعيشها، ونوهت على طرح التذاكر غدًا الساعة 8 مساءً.

مشاركة أنغام في روائع الموجي

وتألقت النجمة أنغام وغنت بصوتها العذب صافيني مرة من روائع الموسيقار محمد الموجي، وذلك خلال حفل روائع الموجي ي شهر مايو الماضي.

وشارك في الحفل نخبة من نجوم الأغنية العربية، وهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، وائل جسار، عبادي الجوهر، مي فاروق، وزينة عماد، ويشرف عليه فنيًّا الموسيقار يحيى الموجي، بينما يقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.