وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أنغام تطل على جمهور جدة 3 أغسطس موسى ديمبيلي اتفاقي رسميًا نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا سافيتش يغيب عن الهلال ضد أهلي طرابلس ضبط عدد من المتسولين في القصيم المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم حفل للمطربة المصرية أنغام يوم 3 أغسطس القادم بجدة.
وقال حساب منصة عيشة التابعة للهيئة العامة للترفيه، والمسؤولة عن طرح التذاكر: تنتظركم حفلة مميزة بلهجاتها وألوانها المتنوعة مع صوت مصر الفنانة أنغام على مسرح بنش مارك 3 أغسطس.
وتابعت: خلك قريب وعيشها، ونوهت على طرح التذاكر غدًا الساعة 8 مساءً.
وتألقت النجمة أنغام وغنت بصوتها العذب صافيني مرة من روائع الموسيقار محمد الموجي، وذلك خلال حفل روائع الموجي ي شهر مايو الماضي.
وشارك في الحفل نخبة من نجوم الأغنية العربية، وهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، وائل جسار، عبادي الجوهر، مي فاروق، وزينة عماد، ويشرف عليه فنيًّا الموسيقار يحيى الموجي، بينما يقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.