أهم مزايا وخصائص تطبيق Threads المنافس الجديد لتويتر

ينطلق التطبيق الجديد Threads، اليوم الخميس، والذي أطلقته شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك، وإنستجرام وواتساب، لمنافسة منصة تويتر، حيث وصفته بأنه تطبيق للتدوينات القصيرة.

انطلاق التطبيق الجديد Threads

وقالت الشركة: إن موعد إطلاق Threads، سيكون اليوم، فيما أشارت تقارير إلى أن التطبيق ظهر في “أبل ستور” داخل الولايات المتحدة، لذلك نقدم أهم المعلومات بشأن التطبيق الجديد، الذي تصنفه “ميتا” بأنه أحد تطبيقات إنستجرام.

وتظهر لقطات من التطبيق على صفحته في “أبل ستور”، أنه يعتمد بنية تحتية مشابهة لتطبيق إنستجرام. وتتم عملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب، عبر ربط حساب إنستجرام الخاص بالمستخدم. وبعد ذلك، يظهر للمستخدم قائمة بالحسابات التي يمكنه متابعتها على التطبيق الجديد، بحسب “بينزنس بلس”.

طريقة عمل التطبيق الجديد Threads

وتبين اللقطات الأخرى المتاحة، أن التطبيق الجديد يعتمد بشكل أكبر على النصوص، مع إمكانية إرفاق الصور والفيديوهات في المنشورات والردود، لكن ستظل هناك عقبة أمام مستخدمي Twitter المتميزين الذين ليس لديهم متابعين على Instagram للرجوع إليها.

ويتم ترتيب المشاركات على شكل يشبه تغريدات وردود منصة تويتر. ويتم استحضار عناصر من تطبيق ميتا الجديد، مثل الأزرار التفاعلية مع المنشورات، فعندما يرغب المستخدم في تعبير إعجابه يستخدم زر يظهر بشكل قلب، وعندما يرغب في إعادة نشر المنشورات، يستخدم إعادة النشر الذي يتمثل في سهمين يدوران حول بعضهما. كما يوجد زر لمشاركة المنشورات أو الردود في صورة رسائل خاصة.

مزايا التطبيق الجديد

ووصف الخبراء التطبيق الجديد بأنه تطبيق محادثة قائم على النص مرتبط بإنستجرام، مع تجربة تدوين مصغر تشبه تويتر.

وسيتمكن مستخدمو Instagram من الاحتفاظ بأسماء المستخدمين الخاصة بهم واتباع نفس الحسابات على التطبيق الجديد، وفقًا للقطات المعروضة في قائمة متجر التطبيقات. رفض ميتا التعليق على التطبيق.

التحديث الجديد لـ تويتر

ويأتي إعلان زوكربيرغ بعد أيام من إعلان ماسك فرض قيود جديدة من شأنها أن تحد من عدد المشاركات التي يراها المستخدمون على تلك المنصة.

وواجه تويتر انخفاضًا في الإيرادات وتحديات تكنولوجية ومشاكل مرتبطة بتسريح آلاف الموظفين منذ تولى ماسك الشركة.

ضربة جديدة لمالك تويتر

وفي حال صدقت التوقعات، فإن هذه ستكون ضربة جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي ذي الشعبية الأقل نسبيًّا من تطبيقات ميتا، فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وفي سياق متصل، عبر الكثير من المستخدمين حول العالم عن استيائهم من القيود التي فرضها مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، بعد أن قرر وضع قيود على عدد المنشورات التي يحق لمستخدمي التطبيق قراءتها كل يوم.

ولجأ بالتالي الكثير من المستخدمين لمنصات بديلة لتويتر مثل Bluesky وMastodon وهي البدائل الرئيسية الشبيهة بـ تويتر”. وشهدت تلك المنصات بالفعل زيادة في المستخدمين وعدد الزيارات، بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن التحديث الجديد لتويتر.